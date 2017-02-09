Фермеры: «В Тульской области завышают цены на молоко»

Об этом говорилось на собрании Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств региона.

Проблему существенной разницы цен на молоко затронули главы крестьянских (фермерских) хозяйств Тульской области.

Руководитель ООО «Ильинское» отметил, что производители принимают у фермеров молоко по цене 22-25 рублей за литр. При этом в магазине покупателям предлагается приобрести тот же самый литр молока уже за 45 рублей и выше.

«Как мы можем построить бизнес при такой цене? Дайте нам нормальную цену, и мы обойдётся без ваших кредитов!» — отметил он.

По его словам, при нынешней цене фермерам приходится привлекать дешевую рабочую силу, не имея возможности платить людям достойную зарплату.