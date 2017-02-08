В Новомосковске пройдут соревнования по фигурному катанию

В Ледовом дворце состоятся зональные соревнования первенства России среди девушек и юношей – второй этап VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года.

Показать свое мастерство в одиночном фигурном катании съедутся представители двенадцати регионов Центрального федерального округа. Зональные соревнования 2017 года проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов для участия в финальных соревнованиях первенства России, а также определения лучших фигуристов и сборных команд в каждом федеральном округе для участия в финале VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года.

Выступления фигуристов пройдут 9-10 февраля в Ледовом дворце «Юбилейный» в Новомосковске (ул. Пионерская, 4-а).

Торжественное открытие мероприятия состоится 9 февраля в 12.00. Вход для зрителей — свободный.

Генеральным партнёром соревнований выступил «Ростелеком». Компания обеспечит беспроводным WiFi-доступом в интернет — гости нашего города и зрители смогут делиться впечатлениями в режиме онлайн. Кроме того, все фигуристы получат от компании фирменные сувениры.