Скончался Борис Зубицкий

Тульский политик, предприниматель и меценат умер на 70-м году жизни.

На 70-м году жизни скончался Борис Давыдович Зубицкий. Его имя тесно связано с Тульской областью. Он руководил рядом промышленных предприятий. Представлял Тульскую область в Государственной Думе Федерального Собрания РФ.

Борис Зубицкий — заслуженный металлург РФ. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы, знаком отличия «За благодеяния» и другими государственными и региональными наградами.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил в адрес родных Бориса Зубицкого телеграмму со словами соболезнования. В ней, в частности, говорится:



– Искренне разделяю большое горе, постигшее вашу семью. Из жизни ушел выдающийся человек, талантливый политик и общественный деятель.



Борис Давыдович внес серьезный вклад в подъем промышленности Тульской области и России. Его профессионализм и волевой характер были востребованы на самых ответственных направлениях.



Светлая память о Борисе Давыдовиче навсегда сохранится в сердцах его родных и друзей.