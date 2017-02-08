Тульский автобусный маршрут останется без перевозчика

Тульские власти снова проверили график движения автобусов на маршруте №29 (ЗАО «Бакалея»-Педуниверситет-ЗАО «Бакалея»). Специалисты городского управления по транспорту и дорожному хозяйству неоднократно фиксировали нарушения расписания автобусами 29-го маршрута.

Маршрут обслуживает транспортное предприятие ООО «АТП «Гриф».

Власти неоднократно обращались к руководству предприятия с требованием навести порядок на маршруте и начать соблюдать расписание и интервал движения автобусов. Но нарушения продолжились.

В соответствии с действующим законодательством руководству ООО «АТП «Гриф» было предложено обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок №29.