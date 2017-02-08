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Тульский автобусный маршрут останется без перевозчика

Тульский автобусный маршрут останется без перевозчика

За постоянные нарушения расписания движения транспортное предприятие может лишиться разрешения на перевозки.

Тульские власти снова проверили график движения автобусов на маршруте №29 (ЗАО «Бакалея»-Педуниверситет-ЗАО «Бакалея»). Специалисты городского управления по транспорту и дорожному хозяйству неоднократно фиксировали нарушения расписания автобусами 29-го маршрута.

Маршрут обслуживает транспортное предприятие ООО «АТП «Гриф».

Власти неоднократно обращались к руководству предприятия с требованием навести порядок на маршруте и начать соблюдать расписание и интервал движения автобусов. Но нарушения продолжились.

В соответствии с действующим законодательством руководству ООО «АТП «Гриф» было предложено обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок №29.

 

сегодня, в 15:23 +4
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Место
Тула
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маршрут 29АТП Гриф

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