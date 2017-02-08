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В Туле вор попал на камеры видеонаблюдения

В Туле вор попал на камеры видеонаблюдения

20-летний туляк вытащил деньги из сумки, забытой посетительницей финансово-кредитной организации.

Сотрудники тульского отдела полиции «Центральный» задержали подозреваемого в краже.

20-летний туляк, находясь в помещении отделения финансово-кредитной организации, увидел, что одна из посетительниц забыла свою сумку.

Мужчина воспользовался случаем и вытащил из сумки деньги.

Вора удалось установить благодаря изучению записей камер видеонаблюдения. Подозреваемый задержан и признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. Ведется расследование по статье  «Кража».

 

сегодня, в 15:37 +1
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