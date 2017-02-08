Погода в Туле 8 февраля: чрезвычайный мороз

По данным Росгидромета и Центра «Антистихия», в Туле 8 февраля будет малооблачно и холодно.

По данным Росгидромета и Центра «Антистихия» 6-8 февраля на всей территории Центрального ФО сильный мороз: минимальная температура от -26 до -32 градусов, отклонение температуры от нормы - от -7 до -11 градусов.

8 февраля в Туле малооблачно, без осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составляет от -28 до -23градусов, днем - от -15 до -10.

Ветер переменный 2-7 м/с, атмосферное давление 760-765 мм ртутного столба.