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Погода в Туле 8 февраля: чрезвычайный мороз

Погода в Туле 8 февраля: чрезвычайный мороз

По данным Росгидромета и Центра «Антистихия», в Туле 8 февраля будет малооблачно и холодно.

По данным Росгидромета и Центра «Антистихия» 6-8 февраля на всей территории Центрального ФО сильный мороз: минимальная температура от -26 до -32 градусов, отклонение температуры от нормы - от -7 до -11 градусов.

8 февраля в Туле малооблачно, без осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составляет от -28 до -23градусов, днем - от -15 до -10.

Ветер переменный 2-7 м/с, атмосферное давление 760-765 мм ртутного столба.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:00 +1
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