Когда тулякам заявлять о налоговых льготах?

О наличии льготы налоговики рекомендуют сообщить до 1 апреля 2017 года.

Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортных средств, то налогоплательщик может заявить об этом в любой налоговый орган.

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области рекомендует сделать это до 1 апреля 2017 года для учета льготы при исчислении имущественных налогов за 2016 год.

Направить заявление об использовании льготы и подтверждающие документы можно передать налоговикам любым удобным способом:

через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

почтовым сообщением;

обратившись лично в налоговую инспекцию.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (вычетов) можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России.