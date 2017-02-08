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Когда тулякам заявлять о налоговых льготах?

Когда тулякам заявлять о налоговых льготах?

О наличии льготы налоговики рекомендуют сообщить до 1 апреля 2017 года.

Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортных средств, то налогоплательщик может заявить об этом в любой налоговый орган.

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области рекомендует сделать это до 1 апреля 2017 года для учета льготы при исчислении имущественных налогов за 2016 год.

Направить заявление об использовании льготы и подтверждающие документы можно передать налоговикам любым удобным способом:

  • через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
  • почтовым сообщением;
  • обратившись лично в налоговую инспекцию.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (вычетов) можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России.

сегодня, в 13:16 −2
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