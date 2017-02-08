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За прошлый год в Тульской области забраковали больше полутонны мяса

За прошлый год в Тульской области забраковали больше полутонны мяса

А 6,2% продукции на прилавках не прошли проверку на содержание микроорганизмов.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает контролировать качество и безопасность мяса и мясной продукции.

В 2016 году ведомство проверило 197 объектов производства и оборота мяса и мясной продукции. За выявленные нарушения обязательных требований по результатам проверок наложено 199 постановлений об административном правонарушении.

Сумма наложенных штрафов составила 1 069 800 рублей, забраковали 239 партий мяса и мясной продукции объемом 655 кг.

В ходе проверок выявили и пресекли нарушения требований технических регламентов Таможенного союза, включая нарушения обязательных требований к маркировке, отсутствие документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции.

В 2016 году наибольший объем мяса и мясных полуфабрикатов (109 кг) забракован в организации общественного питания ООО «Стимул» (Киреевский район, автодорога Москва-Дон), юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 6.6. КоАП РФ.

В 2016 году отмечались случаи продажи мясной продукции с признаками порчи, истекшим сроком годности, несоблюдением требований к маркировке.

За указанные нарушения юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности по ст.14.43 КОАП РФ.

Из 112 исследованных образцов мяса и мясных продуктов  не прошли проверку по микробиологическим показателям 6,2%, по санитарно-химическим показателям безопасности все исследованные образцы отвечали обязательным требованиям.

Роспотребнадзор напоминает

При выборе мясной продукции стоит обращать внимание на следующее:

  1. Цвет должен быть от светло-красного (молодые животные) до тёмно-красного (взрослые), разрезы – выглядеть сухими и эластичными.
  2. При прикосновении качественное мясо не прилипает к пальцам, следы и вмятины разглаживаются.
  3. Один из лучших признаков качественного мяса – его свежий аромат, шприцованные и просроченные продукты имеют неприятный кисловатый запах.

Важно при покупке доверять своим ощущениям, не приобретать товар у малоизвестных компаний и по заведомо очень низкой цене. Особое внимание обращайте на срок годности продукции.

На потребительской упаковке мясной продукции должна содержаться следующая информация:

  • наименование,
  • состав продукции,
  • сведения о пищевой ценности,
  • дата изготовления,
  • срок годности,
  • наименование и место нахождения изготовителя (продавца),
  • масса нетто и (или) объем,
  • условия хранения,
  • обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и/или может быть идентифицирован продукт.
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:24 +1
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