За прошлый год в Тульской области забраковали больше полутонны мяса

А 6,2% продукции на прилавках не прошли проверку на содержание микроорганизмов.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает контролировать качество и безопасность мяса и мясной продукции.

В 2016 году ведомство проверило 197 объектов производства и оборота мяса и мясной продукции. За выявленные нарушения обязательных требований по результатам проверок наложено 199 постановлений об административном правонарушении.

Сумма наложенных штрафов составила 1 069 800 рублей, забраковали 239 партий мяса и мясной продукции объемом 655 кг.

В ходе проверок выявили и пресекли нарушения требований технических регламентов Таможенного союза, включая нарушения обязательных требований к маркировке, отсутствие документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции.

В 2016 году наибольший объем мяса и мясных полуфабрикатов (109 кг) забракован в организации общественного питания ООО «Стимул» (Киреевский район, автодорога Москва-Дон), юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 6.6. КоАП РФ.

В 2016 году отмечались случаи продажи мясной продукции с признаками порчи, истекшим сроком годности, несоблюдением требований к маркировке.

За указанные нарушения юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности по ст.14.43 КОАП РФ.

Из 112 исследованных образцов мяса и мясных продуктов не прошли проверку по микробиологическим показателям 6,2%, по санитарно-химическим показателям безопасности все исследованные образцы отвечали обязательным требованиям.

Роспотребнадзор напоминает

При выборе мясной продукции стоит обращать внимание на следующее:

Цвет должен быть от светло-красного (молодые животные) до тёмно-красного (взрослые), разрезы – выглядеть сухими и эластичными. При прикосновении качественное мясо не прилипает к пальцам, следы и вмятины разглаживаются. Один из лучших признаков качественного мяса – его свежий аромат, шприцованные и просроченные продукты имеют неприятный кисловатый запах.

Важно при покупке доверять своим ощущениям, не приобретать товар у малоизвестных компаний и по заведомо очень низкой цене. Особое внимание обращайте на срок годности продукции.

На потребительской упаковке мясной продукции должна содержаться следующая информация: