Как тулякам быстро попасть на прием к нужным чиновникам?
Туляки могут узнать единый график приема 300 должностных лиц на портале «Открытый регион»
На портале «Открытый регион» опубликован единый график приема должностных лиц Тульской области.
График поможет тулякам узнать дату и время приема конкретного должностного лица, адрес приема и телефон для предварительной записи. Информация будет обновляться ежемесячно.
На портале размещены графики приема более 300 должностных лиц Тульской области. Среди них: сотрудники Росреестра, Роспотребнадзора, УМВД, Тульской областной Думы, УФНС и других государственных органов.
Также в разработке — отдельный сервис «График приема должностных лиц». С ним жители смогут записаться на прием к должностным лицам сразу на or71.ru, а поиск информации о графиках приема станет еще быстрее и удобнее.
Проект «Открытый регион» запущен в 2013 году. Разработчик — Центр информационных технологий.
Основные направления работы or71.ru: инструмент сбора обратной связи о городских проблемах «Реши проблему», сбор инициатив жителей и развитие сервисов «Народный бюджет», «Народная карта», «Дороги Тульской области», «Открытое ЖКХ» и других.