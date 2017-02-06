Жители поселка Дачный в Туле: сделайте нам тротуары!

Туляки жалуются, что им приходится ходить по проезжей части.

В нашу редакцию обратился Иван, читатель Myslo. Он рассказал, что уже несколько месяцев в Пролетарском округе Тулы на конечной трамвайной остановке «Щегловская Засека» и в поселке Дачном машины паркуются, как хотят.

- Из-за этого жителям приходится преодолевать преграду из автомобилей, которые стоят на всей территории конечной трамвайной остановки. Помимо этого надо умудрится не попасть под колеса машин, которые ездят буквально по самой остановке. Хотя она находится не на проезжей части.

А еще очень часто автомобилисты застревают на трамвайных путях или рядом с ними. Из-за этого трамваи не могут проехать, — рассказывает Иван.

По словам нашего читателя, раньше на конечной было небольшое поле с травой и деревьями. Но теперь оно буквально перепахано машинами.

Иван рассказал, что многие автолюбители игнорируют в дачном поселке дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено» и 5.21 «Жилая зона». Далеко не все здесь снижают скорость. Из-за этого несколько раз происходили ДТП — машины сбивали пешеходов. К счастью, серьезных травм никто не получил.

- Порой складывается впечатление, что автомобилисты с их транспортным средством важнее простых граждан и пешеходов, — переживает Иван.

Жители дачного поселка обращались в ГИБДД. В официальном ответе от правоохранительных органов сказано — есть судебное решение, по которому администрация Тулы обязана установить тротуары по 2 и 3 Дачным проездам на участке дороги от улицы Вильямса до Щегловской Засеки.

За комментариями мы обратились в администрацию города. Вот что нам ответили:

- В адрес УГИБДД была направлена информация о необходимости усиления контроля соблюдения дорожных знаков «Движение запрещено». В адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства направлено письмо о необходимости установки на улице, соединяющей ул. Щегловская засека и ул. Вильямса, комплекса фотовидеофиксации правонарушений.



По информации министерства, в настоящее время комплексы автоматической фотовидеофиксации, которые могли бы фиксировать нарушения знака «Движение запрещено» отсутствуют.



Установка комплекса фотовидеофиксации в районе 3-го Дачного проезда невозможна.



В администрации отметили, что в период с 7 по 15 декабря 2016 года инспекторы ДПС неоднократно выезжали на данный участок для пресечения автомобилистов-нарушителей. К административной ответственности были привлечены 24 водителя.

- Экипажам ДПС, несущим службу по Пролетарскому району г. Тулы, указано на отработку и контроль данного адреса по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения, — сообщили в администрации.



Власти говорят, что технической возможности обустройства тротуаров на данном участке нет - из-за жилой застройки.



- В целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрацией города ранее были установлены знаки 5.22 «Жилая зона». В соответствии с требованиями ПДД, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части.

В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств, — заявили в администрации.