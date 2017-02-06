В Туле проверили состояние катков и хоккейных коробок

Из 16 катков и 8 хоккейных коробок на территории Тулы 23 находятся в удовлетворительном состоянии.

В Туле по поручению заместителя главы администрации города Надежды Токовой сотрудниками управления по спорту, культуре и молодежной политике еженедельно инспектируют ледовые площадки. На территории Тулы расположено 16 катков и 8 хоккейных коробок. После обращений туляков с жалобами на состояние площадок, сотрудники управления провели проверки.

В настоящий момент все площадки залиты и находятся в удовлетворительном состоянии.

Пять ледовых площадок находится на балансе комитета имущественных и земельных отношений администрации города. Они расположены по адресам:

поселок Плеханово, ул. Заводская, 21;

поселок Петелино;

поселок Шатск, ул. Садовая, 14;

поселок Ленинский, ул. Ленина, 9;

улица Новомосковская, 11/ улица Кауля, 7, корп. 3.

Эти площадки залиты силами главных управлений по территориальным округам.

Шесть ледовых площадок принадлежат главным управлениям по территориальным округам города:

ГУ по Пролетарскому ТО – ул. Металлургов, 22; набережная реки Упы;

ГУ по Зареченскому ТО – с. Хрущево, ул. Совхозная,1 и ул. Совхозная, 22-27;

ГУ по Привокзальному ТО – ул. Калужское шоссе, 5,7 (данная хоккейная коробка не залита по просьбе жителей МКД, т.к. используется для игры в футбол);

ГУ по Советскому ТО – ул. Гоголевская, 94.

Данные площадки залиты и очищены от снега.

Две хоккейные коробки находятся на балансе спортивных учреждений, подведомственных управлению по спорту, культуре и молодежной политике:

поселок Косая Гора, ул. Г. Горшкова, 15;

поселок Ленинский, ул. Гагарина, 9а.

Хоккейные коробки залиты и пользуются большой популярностью у населения районов.

Собственниками четырех спортивных площадок являются жители МКД, это площадки по адресам:

улица Бондаренко, 23,

улица Пролетарская, 36,

улица Приупская, 3,

проспект Ленина, 67.

По информации главных управлений по территориальным округам города, в ходе встреч жителям разъяснили, что эти площадки заливают своими силами собственники МКД совместно с управляющими компаниями.

Тем не менее администрация города пошла навстречу обращениям жителей Пролетарского района: расчистила и залила эти коробки.

А вот катки в поселке Рождественском, улица Федорова, 9а и в поселке Рассвет, 35 признаны бесхозными, и в настоящее время КИЗО работает над признанием права собственности города на эти площадки.

При этом катки также содержатся в надлежащем состоянии.

О состоянии катков Большой Тулы на оперативном совещании доложила начальник управления по спорту, культуре и молодежной политике Ольга Масальская.

Первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин поручил управлению по спорту, культуре и молодежной политике заняться организацией работы по содержанию катков в надлежащем состоянии и координировать эту деятельность.