В Туле проверили состояние катков и хоккейных коробок
Из 16 катков и 8 хоккейных коробок на территории Тулы 23 находятся в удовлетворительном состоянии.
В Туле по поручению заместителя главы администрации города Надежды Токовой сотрудниками управления по спорту, культуре и молодежной политике еженедельно инспектируют ледовые площадки. На территории Тулы расположено 16 катков и 8 хоккейных коробок. После обращений туляков с жалобами на состояние площадок, сотрудники управления провели проверки.
В настоящий момент все площадки залиты и находятся в удовлетворительном состоянии.
Пять ледовых площадок находится на балансе комитета имущественных и земельных отношений администрации города. Они расположены по адресам:
- поселок Плеханово, ул. Заводская, 21;
- поселок Петелино;
- поселок Шатск, ул. Садовая, 14;
- поселок Ленинский, ул. Ленина, 9;
- улица Новомосковская, 11/ улица Кауля, 7, корп. 3.
Эти площадки залиты силами главных управлений по территориальным округам.
Шесть ледовых площадок принадлежат главным управлениям по территориальным округам города:
- ГУ по Пролетарскому ТО – ул. Металлургов, 22; набережная реки Упы;
- ГУ по Зареченскому ТО – с. Хрущево, ул. Совхозная,1 и ул. Совхозная, 22-27;
- ГУ по Привокзальному ТО – ул. Калужское шоссе, 5,7 (данная хоккейная коробка не залита по просьбе жителей МКД, т.к. используется для игры в футбол);
- ГУ по Советскому ТО – ул. Гоголевская, 94.
Данные площадки залиты и очищены от снега.
Две хоккейные коробки находятся на балансе спортивных учреждений, подведомственных управлению по спорту, культуре и молодежной политике:
- поселок Косая Гора, ул. Г. Горшкова, 15;
- поселок Ленинский, ул. Гагарина, 9а.
Хоккейные коробки залиты и пользуются большой популярностью у населения районов.
Собственниками четырех спортивных площадок являются жители МКД, это площадки по адресам:
- улица Бондаренко, 23,
- улица Пролетарская, 36,
- улица Приупская, 3,
- проспект Ленина, 67.
По информации главных управлений по территориальным округам города, в ходе встреч жителям разъяснили, что эти площадки заливают своими силами собственники МКД совместно с управляющими компаниями.
Тем не менее администрация города пошла навстречу обращениям жителей Пролетарского района: расчистила и залила эти коробки.
А вот катки в поселке Рождественском, улица Федорова, 9а и в поселке Рассвет, 35 признаны бесхозными, и в настоящее время КИЗО работает над признанием права собственности города на эти площадки.
При этом катки также содержатся в надлежащем состоянии.
О состоянии катков Большой Тулы на оперативном совещании доложила начальник управления по спорту, культуре и молодежной политике Ольга Масальская.
Первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин поручил управлению по спорту, культуре и молодежной политике заняться организацией работы по содержанию катков в надлежащем состоянии и координировать эту деятельность.
А как вы считаете, у нас в хорошем состоянии ледовые площадки? Делитесь мнениями в комментариях!