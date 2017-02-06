В Донском рухнула стена жилого дома

Фото Алексея Пирязева.

В дыру в стене спокойно пролезает кошка, но это не производит впечатления на местную администрацию.

Со стороны дом №20 по ул. Кирова в Донском производит впечатление заброшенного — полуразрушенные стены, выбитые стекла.

Жизнь в этих руинах выдают только редко встречающиеся пластиковые окна, шторы и цветы на подоконниках. Жильцы пытаются поддерживать порядок хотя бы внутри своих квартир. Облагородить дом 1931 года постройки снаружи уже невозможно.

– С одной стороны дома стена уже рухнула. Администрация заделала дыры панелями, но между ними и квартирой утеплителя нет. Зимой температура в доме +12 градусов. В квартире можно ходить в шапке и сапогах, — рассказывает жительница второго этажа Ольга Тимошина. — У соседей два года назад произошел пожар. Сгорело все, задело даже чердак. Теперь мою квартиру продувает со всех сторон.

После пожара сгоревшая квартира никому не нужна. Собственник умер, родственники не появляются. Место как-то решили облюбовать бомжи, так что соседям пришлось заколотить дверь.

– Внутри наших квартир все в порядке, мы делаем ремонт, поддерживаем чистоту. А внешне дом рассыпался! — говорит Александр Ларин. — Мы не хотим новые квартиры, просим просто привести в порядок стены и решить вопрос со сгоревшей квартирой. Но администрация обещает помочь через год или через два, и каждый раз срок откладывается.

– Жить тут опасно. От сквозных дыр в квартиру спасают только деревянные перекрытия.

А стена дома так отошла, что в щель спокойно пролезает кошка и перебирается ко мне на окно на второй этаж,

— рассказывает Татьяна Глубокая. — Страшно, что все рухнет и мы можем пострадать.

Ситуацию осложняет и то, что за домом числится огромный долг перед управляющей компанией. Те, кому было куда пойти, бросили свои квартиры и не платят за них.

– За домом на ул. Кирова, 20 числится долг больше 500 000 рублей. Это данные на 1 февраля 2017 года, — говорит и. о. директора МКП «Дирекция единого заказчика» МО города Донской Сергей Сапрыкин. — Сумма долга в некоторых квартирах превышает 180 000 рублей. Естественно, что ремонт в доме управляющая компания провести не может.

Ветхий, но не аварийный

В программе капремонта дом участвовать не может, потому что в 2009 году он признан ветхим. А программа переселения рассчитана только на аварийные дома. Дом на ул. Кирова, 20 к таким не относится. Ни туда, ни сюда.

– В 2015 году администрация вместе с управляющими компаниями провела комиссионное обследование 180 домов, в том числе и дома на ул. Кирова. И 23 декабря нам на руки выдали техническое заключение. Следующим этапом будет межведомственная комиссия, в которую входят сотрудники администрации, БТИ, пожарной охраны, Роспотребнадзора. Специалисты определят степень пригодности этого дома для проживания и его статус, — пояснили в администрации.

Если дом будет признан аварийным и не подлежащим ремонту, его должны расселить.

Если комиссия решит отменить статус ветхого, он попадет в программу капремонта. А пока никаких обещаний администрация жителям не дает.

– Статусы домам присваивались с 2002 года. Когда формировалась предыдущая программа, вероятно, были более разрушенные дома, — пояснил заместитель главы администрации МО город Донской по вопросам жизнеобеспечения Юрий Леонов. —

Этот дом, по-хорошему, должны были содержать жители.

Перед управляющей компанией нужно было поставить первоочередные задачи. Чтобы попасть в программу, нужно соблюдать определенную последовательность процедур. Почему эта цепочка была разрушена в 2009 году, мы не можем сказать.

Получается, что жители разрушающегося на глазах дома сейчас в тупике. То, что они исправно платят управляющей компании, идет на погашение долга перед ресурсными организациями, а администрация деньги на ремонт выделить не может.

Но местные власти пообещали, что работу проведут. Решение комиссии будет готово в конце первого — начале второго квартала 2017 года.