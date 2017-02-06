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Тульские полицейские задержали 20-летнюю торговку наркотиками
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульские полицейские задержали 20-летнюю торговку наркотиками

Она оставила в Ясногорске и Туле 36 «закладок».

Тульские полицейские в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 20-летнюю тулячку, подозреваемую в распространении наркотиков.

По предварительным данным, девушка действовала распространенным способом — оставляла «закладки».

По месту проживания подозреваемой полицейские изъяли наркотические средства спайс, «соль» и «скорость» массой более 150 граммов.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции обнаружили 36 «закладок», оставленных девушкой в Ясногорске и Туле.

В полиции возбуждено и расследуется возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:38 0
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