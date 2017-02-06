Тульские полицейские задержали 20-летнюю торговку наркотиками
Она оставила в Ясногорске и Туле 36 «закладок».
Тульские полицейские в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 20-летнюю тулячку, подозреваемую в распространении наркотиков.
По предварительным данным, девушка действовала распространенным способом — оставляла «закладки».
По месту проживания подозреваемой полицейские изъяли наркотические средства спайс, «соль» и «скорость» массой более 150 граммов.
В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции обнаружили 36 «закладок», оставленных девушкой в Ясногорске и Туле.
В полиции возбуждено и расследуется возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.