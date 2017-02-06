23 тысячи кубометров снега вывезли за прошедшую неделю из Тулы

В дальнейшем при уборке снега с городских улиц будут эвакуировать припаркованный и брошенный на обочинах транспорт.

За прошедшую неделю АО «Спецавтохозяйство» вывезло более 23 тысяч кубических метров снега и наледи с остановочных площадок, пешеходных переходов и тротуаров. Также убирали мосты, путепроводы и разворотные кольца. Об этом на оперативном совещании доложила начальник управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяна Матвеева.

На обработку дорог было использовано 637 тонн песко-соляной смеси и порядка 36 тонн реагента.

В уборке города использовали 99 машин, в уборке населенных пунктов Большой Тулы – 24.

В механизированной уборке и ручной очистке было задействовано 186 человек.

Первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин поручил в дальнейшем обратить внимание при уборке снега с городских улиц на припаркованный на обочинах транспорт, который препятствует проведению работ, и совместно с теруправлениями и ГИБДД решить вопрос о его эвакуации.

Механизированная уборка населенных пунктов Ленинского района проводится вместе со старостами, которые передают специалистам управления информацию о необходимости провести расчистку на определенных участках, а также информацию о выполненных работах.

Работы по вывозу осуществлялись на ул. Советской, Садовом пер., ул. Каминского, с территории мемориала в пос. Менделеевский, пр. Ленина, ул. Агеева, ул. Н. Руднева, ул. Оборонной, ул. Староникитской, Восточного обвода, улиц Кутузова, Металлургов, Кирова, Вильямса, Щегловской Засеки, Марата, Каракозова, Демидовской Плотины, Пролетарской, Фрунзе, Красноармейского пр., улиц Дм. Ульянова, Демонстрации, Болдина, Карпова, Московского шоссе.

Работы по вывозу снега будут продолжены.