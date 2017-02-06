Где в Туле 6 февраля не будет электричества

Сотрудники АО «Тулгорэлектросети» 6 февраля 2017 года будут проводить плановые работы по перетяжке проводов, обрезке деревьев и замене вводов. В связи с этим в ряде домов будет отсутствовать электроснабжение с 9.00 до 16.00.

Начало ремонта Окончание ремонта Отключенные жилые дома 06.02.17 09:00 06.02.17 16:00 п. Комсомольский: ул. Чкалова, 1-20; Красноглазьевский пр-зд, 4, 6, 8; ул. Папанина, 4, 6; Центральный пр-зд, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.); Парковый пр-зд, 2-15 06.02.17 09:00 06.02.17 16:00 ул. 2-я Волоховская, 21-29 (нечётн.), 24-42 (чётн.); ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.); ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечётн.), 20-32 (чётн.); ул. Овражная, 14-44 (чётн.) 06.02.17 09:00 06.02.17 16:00 ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5; ул. Можайского, 1-23; ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.) 06.02.17 09:00 06.02.17 16:00 п. Лихвинка: 8-й Лихвинский пр-зд, 27-40; Новорабочий пр-зд, 1-11, 22, 24, 27-42 06.02.17 09:00 06.02.17 17:00 ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.); ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.); ул. Попова, 40-59; ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.); ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.); ул. Крылова, 30-47; ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. Гастелло, 41; ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84 06.02.17 10:00 06.02.17 14:00 Мясново: ул. Тихмянова, 43 ,45, 47; Одоевское ш., 70-96 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-62 (чётн.), 43-59 (нечётн.); 12-й пр-зд, 43-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.); 13-й пр-зд, 42-51 06.02.17 12:00 06.02.17 16:00 ул. Машинистов, 14-36 (чётн.), 9-33 (нечётн.); ул. Костычёва, 22-40 (чётн.); ул. Болдина, 1, 3, 5, 6, 1-б