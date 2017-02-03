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Туляки жалуются на безобразное кронирование деревьев
Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

Туляки жалуются на безобразное кронирование деревьев

В администрации города прокомментировали эту спорную ситуацию.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, на улицах Металлургов и Марата проводятся работы по кронированию и удалению аварийных деревьев.

На портале Myslo наша читательница возмутилась результатами кронирования лип на улице Металлургов.

По этому поводу начальник управления администрации по Пролетарскому округу Сергей Шестаков дал следующий комментарий:

«Кронирование и обрезка деревьев – это необходимая мера. Если этого не делать, то сухие сучья будут мешать расти молодым росткам, к тому же они являются источником инфекции, и дерево может просто «заболеть». Если дерево быстрорастущее (липа, тополь, каштан), то уже к концу года оно приобретет привлекательный вид, а к концу второго года – полноценный цветущий. Деревья на улице Металлургов – не липы, а канадские клены, которые, строго говоря, считаются сорными растениями, поскольку очень быстро растут и дают большое количество семян, а также способны в короткие сроки заполонить всю прилегающую территорию».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:36 +4
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