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В Туле задержаны взломщики автомобилей
Фото bigmir)net

В Туле задержаны взломщики автомобилей

Они совершили ряд краж из машин с использованием специальных технических средств.

В Туле полицейские задержали подозреваемых в совершении ряда краж из авто с использованием технических средств.

По предварительным данным, двое злоумышленников обворовывали автомобили, припаркованные возле крупных торговых центров.

Для взлома сигнализации воры использовали специальное электронное устройство, считывающее код замка автомобиля.

Открыв замок, подозреваемые проникали в салон авто и забирали ценные вещи. 

Удалось установить, что к кражам причастны 30-летний ранее судимый житель посёлка Первомайский Щёкинского района и его 28-летний ранее судимый подельник, тоже из Щёкинского района. Оба нигде не работают.

Уголовное дело по статье «Кража» возбуждено и расследуется в отделе полиции «Привокзальный» города Тулы. Полицейские изучают обстоятельства противоправной деятельности мужчин и устанавливают всех жертв совершённых ими хищений.

внимание!

Если вы пострадали от действий злоумышленников, звоните в полицию по телефону 02.

 

сегодня, в 12:57 +3
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