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Жительница Ефремовского района зарубила сожителя

Жительница Ефремовского района зарубила сожителя

Мужчина ударил ее по голове фильтром для воды, за что получил в ответ не меньше девяти ударов топором.

2 февраля 2017 года Ефремовский районный суд огласил приговор 57-летней местной жительнице Розе Катениной. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд установил, что 2 июля 2016 года Роза Катенина убила своего сожителя Н. во время совместного распития алкоголя в доме обвиняемой.

В ходе попойки Н. нанес Катениной удар по голове фильтром для воды, а женщина в ответ взяла топор и ударила мужчину по голове.

После этого Н., пытаясь спастись, выбежал из дома, Роза выбежала вслед за ним на улицу и, догнав, нанесла ему не менее восьми ударов топором в жизненно важные органы. От полученных повреждений мужчина скончался пять дней спустя в Ефремовской районной больнице.

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке. С учетом наличия смягчающих вину обстоятельств и отсутствия отягчающих судом Розе Катениной назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:24 0
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