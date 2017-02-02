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Тулякам предлагают оценить качество работы чиновников

Тулякам предлагают оценить качество работы чиновников

Мнение жителей в отношении названных категорий руководителей будет учтено при принятии управленческих решений.

Правительство Тульской области приглашает жителей Тулы поучаствовать в опросе.

В течение всего 2017 года туляки могут оценить эффективность деятельности руководителей:

  • органов местного самоуправления районов,
  • городских округов,
  • унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях,
  • акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Тульской области или в муниципальной собственности,
  • осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Тульской области. 

Мнение жителей учтут при принятии управленческих решений в отношении этих категорий руководителей.

При ответе на вопросы необходимо выбрать наиболее подходящий вариант ответа (в некоторых вопросах предусмотрено несколько вариантов ответа). Знаком «*» отмечены вопросы, обязательные для ответов.

Принять участие в опросе можно на сайте правительства региона. Для участия в опросе необходимо авторизоваться через Единый портал госуслуг.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:10 0
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