Тулякам предлагают оценить качество работы чиновников
Мнение жителей в отношении названных категорий руководителей будет учтено при принятии управленческих решений.
Правительство Тульской области приглашает жителей Тулы поучаствовать в опросе.
В течение всего 2017 года туляки могут оценить эффективность деятельности руководителей:
- органов местного самоуправления районов,
- городских округов,
- унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях,
- акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Тульской области или в муниципальной собственности,
- осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Тульской области.
Мнение жителей учтут при принятии управленческих решений в отношении этих категорий руководителей.
При ответе на вопросы необходимо выбрать наиболее подходящий вариант ответа (в некоторых вопросах предусмотрено несколько вариантов ответа). Знаком «*» отмечены вопросы, обязательные для ответов.
Принять участие в опросе можно на сайте правительства региона. Для участия в опросе необходимо авторизоваться через Единый портал госуслуг.
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