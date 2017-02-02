В горящем доме в Венёвском районе погибла пенсионерка

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

1 февраля в Венёвском районе произошел пожар. О происшествии в 16.34 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112». Загорелся жилой дом, расположенный в селе Гати на улице Первомайской.

Через семь минут два пожарных расчета уже были на месте происшествия. Пожар ликвидировали в 16.51.

В горящем доме погибла 71-летняя женщина.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.