Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В горящем доме в Венёвском районе погибла пенсионерка
Причину пожара устанавливают специалисты.
1 февраля в Венёвском районе произошел пожар. О происшествии в 16.34 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112». Загорелся жилой дом, расположенный в селе Гати на улице Первомайской.
Через семь минут два пожарных расчета уже были на месте происшествия. Пожар ликвидировали в 16.51.
В горящем доме погибла 71-летняя женщина.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.
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