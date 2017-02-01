Тульской области выделено свыше 25 миллионов на компенсацию взносов на капремонт

Правительство Российской Федерации распределило субсидии регионам на компенсацию взносов на капитальный ремонт для пенсионеров.

Соответствующий документ размещён на сайте Правительства. Субсидии будут предоставляться на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанных исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий.

Компенсации положены одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50%, 80 лет — в размере 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50%, 80 лет — в размере 100%.