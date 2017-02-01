новости
новости
Регистрация
Тульской области выделено свыше 25 миллионов на компенсацию взносов на капремонт

Тульской области выделено свыше 25 миллионов на компенсацию взносов на капремонт

Правительство Российской Федерации распределило субсидии регионам на компенсацию взносов на капитальный ремонт для пенсионеров.

Соответствующий документ размещён на сайте Правительства. Субсидии будут предоставляться на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанных исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий.

Компенсации положены одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50%, 80 лет — в размере 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50%, 80 лет — в размере 100%.

Тульской области на эти цели выделено свыше 25 миллионов рублей. 

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 18:06 −2
Другие статьи по темам
Событие
взносы на капремонт
Место
Россия
Прочее
компенсацияпенсионерысубсидии

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МЧС напоминает тулякам, как избежать обморожения
МЧС напоминает тулякам, как избежать обморожения
На Масленицу для туляков нажарят блинов на огромной сковородке
На Масленицу для туляков нажарят блинов на огромной сковородке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика