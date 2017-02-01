новости
новости
Регистрация
Тульские дворы, парки и скверы благоустроят в 2017 году

Тульские дворы, парки и скверы благоустроят в 2017 году

В здании правительства прошло совещание по проекту «Комфортная городская среда».

Как уже сообщал Myslo, в 2017 году в Туле стартует проект «Комфортная городская среда». Он предусматривает благоустройство парков и скверов, детских площадок и дворов.

1 февраля в правительстве региона обсудили реализацию проекта.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Проект направлен на форсирование комфортной городской среды. В рамках его реализации основной упор должен быть сделан на благоустройство дворовых территорий.

Общий объем субсидий для реализации проекта в стране составит 20 млрд рублей, для Тульской области – 250 млн рублей на условиях софинансирования.

– Нам предстоит грамотно распорядиться этими средствами, – сказал губернатор. – В первую очередь, нужно грамотно подойти к отбору объектов и подрядчиков. Опыт у нас есть: наш проект «Народный бюджет» признан одним из самых лучших в России!

Секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев:

– Проект «Комфортная городская среда» – пятилетний, это проект «Единой России».

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров:

– Мы уже приступили к реализации проекта. Первое – это разработка региональных и муниципальных программ на 2017 год, второй этап – разработка аналогичных программ на 2018-2022 годы.

205 млн рублей будет направлено на эти цели из регионального бюджета.

На следующей неделе необходимо будет подать заявку в Минстрой РФ. Будет определен перечень работ: минимальный и дополнительный. Обязательное условие реализации программы — участие в ней Тулы и моногородов.

Алексей Дюмин поручил правительству Тульской области разработать и утвердить дорожную карту до 15 февраля по реализации программы «Комфортная городская среда».

А до 1 апреля на уровне муниципалитетов должны быть разработаны и утверждены программы по благоустройству на 2017 и 2018 годы. Программа находится на личном контроле Президента РФ.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:40 0
Другие статьи по темам
Событие
совещание в правительстве
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область
Прочее
благоустройствокомфортная городская среда

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Руднева в Туле нашли труп мужчины
На улице Руднева в Туле нашли труп мужчины
Новомосковский «Полипласт» получил субсидию на создание нового комплекса
Новомосковский «Полипласт» получил субсидию на создание нового комплекса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика