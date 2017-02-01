Тульские дворы, парки и скверы благоустроят в 2017 году

Как уже сообщал Myslo, в 2017 году в Туле стартует проект «Комфортная городская среда». Он предусматривает благоустройство парков и скверов, детских площадок и дворов.

1 февраля в правительстве региона обсудили реализацию проекта.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Проект направлен на форсирование комфортной городской среды. В рамках его реализации основной упор должен быть сделан на благоустройство дворовых территорий.

Общий объем субсидий для реализации проекта в стране составит 20 млрд рублей, для Тульской области – 250 млн рублей на условиях софинансирования.

– Нам предстоит грамотно распорядиться этими средствами, – сказал губернатор. – В первую очередь, нужно грамотно подойти к отбору объектов и подрядчиков. Опыт у нас есть: наш проект «Народный бюджет» признан одним из самых лучших в России!

Секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев:

– Проект «Комфортная городская среда» – пятилетний, это проект «Единой России».

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров:

– Мы уже приступили к реализации проекта. Первое – это разработка региональных и муниципальных программ на 2017 год, второй этап – разработка аналогичных программ на 2018-2022 годы.

205 млн рублей будет направлено на эти цели из регионального бюджета.

На следующей неделе необходимо будет подать заявку в Минстрой РФ. Будет определен перечень работ: минимальный и дополнительный. Обязательное условие реализации программы — участие в ней Тулы и моногородов.

Алексей Дюмин поручил правительству Тульской области разработать и утвердить дорожную карту до 15 февраля по реализации программы «Комфортная городская среда».

А до 1 апреля на уровне муниципалитетов должны быть разработаны и утверждены программы по благоустройству на 2017 и 2018 годы. Программа находится на личном контроле Президента РФ.