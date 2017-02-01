Тульские дворы, парки и скверы благоустроят в 2017 году
В здании правительства прошло совещание по проекту «Комфортная городская среда».
Как уже сообщал Myslo, в 2017 году в Туле стартует проект «Комфортная городская среда». Он предусматривает благоустройство парков и скверов, детских площадок и дворов.
1 февраля в правительстве региона обсудили реализацию проекта.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
– Проект направлен на форсирование комфортной городской среды. В рамках его реализации основной упор должен быть сделан на благоустройство дворовых территорий.
Общий объем субсидий для реализации проекта в стране составит 20 млрд рублей, для Тульской области – 250 млн рублей на условиях софинансирования.
– Нам предстоит грамотно распорядиться этими средствами, – сказал губернатор. – В первую очередь, нужно грамотно подойти к отбору объектов и подрядчиков. Опыт у нас есть: наш проект «Народный бюджет» признан одним из самых лучших в России!
Секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев:
– Проект «Комфортная городская среда» – пятилетний, это проект «Единой России».
Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров:
– Мы уже приступили к реализации проекта. Первое – это разработка региональных и муниципальных программ на 2017 год, второй этап – разработка аналогичных программ на 2018-2022 годы.
205 млн рублей будет направлено на эти цели из регионального бюджета.
На следующей неделе необходимо будет подать заявку
Алексей Дюмин поручил правительству Тульской области разработать и утвердить дорожную карту до 15 февраля по реализации программы «Комфортная городская среда».
А до 1 апреля на уровне муниципалитетов должны быть разработаны и утверждены программы по благоустройству на 2017 и 2018 годы. Программа находится на личном контроле Президента РФ.