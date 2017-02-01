На улице Руднева в Туле нашли труп мужчины
Предположительно, мужчина покончил с собой.
Ночью 1 февраля в Туле во дворе дома №60 на ул. Николая Руднева местные жители под деревом обнаружили тело мужчины. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Когда медики приехали на место, мужчина был уже мертв.
Рядом с умершим следователи обнаружили веревку, а на теле – следы удушья. По предварительной версии, мужчина покончил с собой.
Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия и выясняют личность мужчины. После этого будут устанавливаться мотивы совершенного деяния.
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