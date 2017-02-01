На улице Руднева в Туле нашли труп мужчины

Ночью 1 февраля в Туле во дворе дома №60 на ул. Николая Руднева местные жители под деревом обнаружили тело мужчины. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Когда медики приехали на место, мужчина был уже мертв.

Рядом с умершим следователи обнаружили веревку, а на теле – следы удушья. По предварительной версии, мужчина покончил с собой.

Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия и выясняют личность мужчины. После этого будут устанавливаться мотивы совершенного деяния.