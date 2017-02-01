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Где в Туле 1 февраля не будет электричества

Где в Туле 1 февраля не будет электричества

АО «Тулгорэлектросети» предупреждает об отключении электричества из-за плановых работ.

Сотрудники АО «Тулгорэлектросети» 1 февраля 2017 года будут проводить плановые работы по перетяжке проводов, обрезке деревьев и замене вводов. В связи с этим в ряде домов будет отсутствовать электроснабжение с 9.00 до 16.00.

Начало ремонта

Окончание ремонта

Отключенные жилые дома

01.02.17 09:00

01.02.17 17:00

ул. Луначарского, 59, 63, 63-а, 59-а, 61

01.02.17 10:00

01.02.17 12:00

ул. С.Ковалевской; ул. Попова, 18

01.02.17 09:00

01.02.17 16:00

п. Комсомольский: ул. Чкалова, 1-20; Красноглазьевский пр-зд, 4, 6, 8; ул. Папанина, 4, 6; Центральный пр-зд, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.); Парковый пр-зд, 2-15

01.02.17 09:00

01.02.17 16:00

ул. Будёного, 45-59 (нечётн.), 58-72 (чётн.); ул. П. Алексеева, 9-49 (нечётн.), 12-62 (чётн.)

01.02.17 09:00

01.02.17 16:00

пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132

01.02.17 09:00

01.02.17 16:00

ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 8-а-32 (чётн.); ул. Панфиловцев, 50-82 (чётн.), 41-73 (нечётн.); ул. Поленова, 22-34 (чётн.), 25-37 (нечётн.); ул. Добролюбова, 17-33 (нечётн.), 18-30 (чётн.)

01.02.17 09:00

01.02.17 16:00

Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7; Парашютный пр-зд, 2-16; ул. Тихмянова, 1-а, 4, 6, 9,, 10, 12, 16; 18-й пр-зд, 68-92 (чётн.), 45-71 (нечётн.); 7-й Полюсный пр-зд, 47, 49, 51

01.02.17 13:00

01.02.17 16:00

Мясново: ул. Чмутова, 17-37 (нечётн.), 66-80 (чётн.)

01.02.17 09:00

01.02.17 16:00

Мясново: ул. Чмутова, 20-64 (чётн.), 5-15 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; ул. В.Выселковая, 21-а, 23, 26; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:29 +1
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