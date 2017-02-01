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Тулякам предлагают нарисовать «Париж для влюбленных»

Тулякам предлагают нарисовать «Париж для влюбленных»

Выставочный зал приглашает на мастер-класс по живописи, который проведет художница София Лонга.

4 февраля 2017 года в Выставочном зале пройдет мастер-класс по живописи художницы Софии Лонга «Париж для влюбленных».

Творческие занятия – это прекрасный способ расслабиться и отдохнуть от повседневных забот, открыть в себе новые способности. Выставочный зал приглашает туляков на мастер-класс по живописи, который проведет художница София Лонга. Художница пишет акварелью, в стиле поп-арт, в технике аэрографии, интуитивной живописи.

По словам Софии Лонга, любой человек может красиво рисовать, главное – терпение и желание.

В процессе мастер-класса у каждого участника, независимо от уровня подготовки, получится яркая, красочная картина, которая станет стильным украшением вашего дома.

Начало встречи в 14.00. Можно прийти пораньше и посмотреть все действующие выставки.

Мероприятие будет интересно посетителям старше 6 лет (6+)

 

Место проведения: Тула, Красноармейский проспект, 16

Телефон: 8(4872)56-09-92

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:43 +2
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