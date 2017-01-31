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Тульские боксеры привезли медали с первенства Вооруженных Сил РФ
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульские боксеры привезли медали с первенства Вооруженных Сил РФ

На нашем счету три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.

Сборная Тульской области по боксу завоевала три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую на первенстве Вооруженных Сил РФ среди юношей 2003-2004 годов рождения, которое проходило в подмосковном Сергиевом Посаде.

Победителями турнира и обладателями путевок на первенство России стали:

  • Денис Володин (50 кг),
  • Исмаил Ганижев (52 кг)
  • Антон Свиридов (72 кг),

Второе место занял Андрей Воронов (72 кг), а третье — Борис Серёгин (48 кг).

Победителей и призеров подготовили тренеры Александр Кашинцев, Евгений Ткаченко, Александр Жуков, Виталий Фархутдинов, Василий Панфёров и Михаил Шевяхов. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:57 +1
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