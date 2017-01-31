Замужних тулячек приглашают на открытый кастинг «Миссис Тула — 2017»
Модельное агентство Linda объявляет отбор на конкурс элегантности и талантов среди замужних женщин, имеющих детей.
Областной конкурс пройдет в начале весны. И у победительницы появится возможность представлять наш регион на Всероссийском конкурсе «Миссис Россия International». К участию в конкурсе допускаются представительницы, отвечающие следующим критериям:
- возраст от 18 лет,
- наличие детей,
- имеющие прописку в Тульской области.
Елена Кучерявая, «Миссис Тула — 2016».
Девушки будут оцениваться в трёх выходах: представление конкурсанток, творческий выход (танец, вокал, драматургия, оригинальный жанр), дефиле в вечерних платьях.
Кастинг состоится в пятницу, 3 февраля, с 12.00 до 20.00 по адресу: Тула, ул. К. Цеткин, 4, офис 304 (БЦ «Альянс»). Запись по телефону 704−734.