Замужних тулячек приглашают на открытый кастинг «Миссис Тула — 2017»

Фото из архива Myslo.ru

Модельное агентство Linda объявляет отбор на конкурс элегантности и талантов среди замужних женщин, имеющих детей.

Областной конкурс пройдет в начале весны. И у победительницы появится возможность представлять наш регион на Всероссийском конкурсе «Миссис Россия International». К участию в конкурсе допускаются представительницы, отвечающие следующим критериям:

- возраст от 18 лет,

- наличие детей,

- имеющие прописку в Тульской области.



Елена Кучерявая, «Миссис Тула — 2016».



Девушки будут оцениваться в трёх выходах: представление конкурсанток, творческий выход (танец, вокал, драматургия, оригинальный жанр), дефиле в вечерних платьях.