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Замужних тулячек приглашают на открытый кастинг «Миссис Тула — 2017»
Фото из архива Myslo.ru

Замужних тулячек приглашают на открытый кастинг «Миссис Тула — 2017»

Модельное агентство Linda объявляет отбор на конкурс элегантности и талантов среди замужних женщин, имеющих детей.

Областной конкурс пройдет в начале весны. И у победительницы появится возможность представлять наш регион на Всероссийском конкурсе «Миссис Россия International». К участию в конкурсе допускаются представительницы, отвечающие следующим критериям:
- возраст от 18 лет,
- наличие детей,
- имеющие прописку в Тульской области.

 


Елена Кучерявая, «Миссис Тула — 2016».


Девушки будут оцениваться в трёх выходах: представление конкурсанток, творческий выход (танец, вокал, драматургия, оригинальный жанр), дефиле в вечерних платьях.

Кастинг состоится в пятницу, 3 февраля, с 12.00 до 20.00 по адресу: Тула, ул. К. Цеткин, 4, офис 304 (БЦ «Альянс»). Запись по телефону 704−734.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 14:40 0
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Место
ТулаБЦ Альянс

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