новости
новости
Регистрация
Туляк во второй раз осужден за избиение престарелой матери

Туляк во второй раз осужден за избиение престарелой матери

Суд вынес приговор по этому делу.

Приговором мирового судьи судебного участка № 65 Пролетарского судебного района Тулы 30-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 (побои) УК РФ.

Суд установил, что 4 декабря 2016 года, находясь по месту жительства, после употребления алкоголя «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» он избил свою престарелую мать.

Отметим, что 8 сентября 2016 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Тогда он был приговорен к исправительным работам.

По совокупности приговоров виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 11 месяцев с удержанием 10% из заработной платы или иного вида заработка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:26 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
уголовное делоизбил матьприговор суда

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Замужних тулячек приглашают на открытый кастинг «Миссис Тула — 2017»
Замужних тулячек приглашают на открытый кастинг «Миссис Тула — 2017»
С 1 февраля в Туле автобус №27 изменит расписание движения
С 1 февраля в Туле автобус №27 изменит расписание движения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика