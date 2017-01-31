Туляк во второй раз осужден за избиение престарелой матери
Суд вынес приговор по этому делу.
Приговором мирового судьи судебного участка № 65 Пролетарского судебного района Тулы 30-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 (побои) УК РФ.
Суд установил, что 4 декабря 2016 года, находясь по месту жительства, после употребления алкоголя «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» он избил свою престарелую мать.
Отметим, что 8 сентября 2016 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
Тогда он был приговорен к исправительным работам.
По совокупности приговоров виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 11 месяцев с удержанием 10% из заработной платы или иного вида заработка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.