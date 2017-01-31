Тулачермете и КМЗ проверят на предмет ночных выбросов
Жители пожаловались Алексею Дюмину на ночные выбросы "лисьих хвостов" этими предприятиями
Планы по улучшению экологической обстановки в Тульской области в 2017 году обсудили сегодня участники оперативного заседания правительства региона.
В числе прочих задач губернатор Алексей Дюмин поручил проверить информацию, поступившую от жителей, о ночных выбросах загрязняющих веществ с территории «Тулачерет» и Косогорского металлургического завода.
Также инспекция ожидает Тульский оружейный завод, Тулаточмаш, и Машзавод. Согласно обращениям жителей, предприятия сбрасывают сточные воды в Упу, Тулицу и Воронку.
Кстати, Myslo ранее неоднократно публиковало аналогичные обращения жителей, которые сообщали, что из окон криволученских 9-этажек ранним утром видно, как от "Чермета" тянутся оранжевые и черные облака (в народе – «лисьи хвосты»). Аналогичная ситуация и с Косогорским металлургическим заводом.