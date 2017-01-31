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1 февраля в Пролетарском округе вновь отключат воду

1 февраля в Пролетарском округе вновь отключат воду

Это связано с плановыми ремонтными работами.

1 февраля в некоторых домах Пролетарского округа отключат воду. Как сообщает пресс-служба администрации города, специалисты АО «Тулагорводоканал» будут проводить плановые ремонтные работы.

С 10.00 и до окончания проведения работ от водоснабжения будут отключены жилые дома по следующим адресам:

  • ул. Фучика, 20, к. 2, 3;
  • ул. Фучика, 22, к. 3.
  • детский сад по Калинина,
  • дома по ул. Плеханова, 136, 138, 140, 142, 157, 159,
  • ул.Ложевой, 136,
  • Калинина, 8а.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:42 +1
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