1 февраля в Пролетарском округе вновь отключат воду
Это связано с плановыми ремонтными работами.
1 февраля в некоторых домах Пролетарского округа отключат воду. Как сообщает пресс-служба администрации города, специалисты АО «Тулагорводоканал» будут проводить плановые ремонтные работы.
С 10.00 и до окончания проведения работ от водоснабжения будут отключены жилые дома по следующим адресам:
- ул. Фучика, 20, к. 2, 3;
- ул. Фучика, 22, к. 3.
- детский сад по Калинина,
- дома по ул. Плеханова, 136, 138, 140, 142, 157, 159,
- ул.Ложевой, 136,
- Калинина, 8а.
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