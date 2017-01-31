1 февраля в Пролетарском округе вновь отключат воду

Это связано с плановыми ремонтными работами.

1 февраля в некоторых домах Пролетарского округа отключат воду. Как сообщает пресс-служба администрации города, специалисты АО «Тулагорводоканал» будут проводить плановые ремонтные работы.

С 10.00 и до окончания проведения работ от водоснабжения будут отключены жилые дома по следующим адресам: