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В Ясногорске полицейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя

В Ясногорске полицейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя

На этом «предприятии» работали иностранцы, незаконно находившиеся в РФ.

Сотрудники полиции выявили преступление в сфере незаконного оборота алкоголя. На территории Ясногорска полицейские обнаружили гаражный бокс, в котором, по предварительным данным, кустарным способом производили алкоголь. На этом «предприятии» трудились иностранцы, незаконно находившиеся в РФ. Сейчас решается вопрос об их выдворении из страны.

В гараже полицейские обнаружили более тысячи единиц различной алкогольной продукции на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, а также этикетки, крышки и станок для фиксации этикеток на бутылках.

Установлен предположительный организатор незаконного производства алкогольной продукции — это 36-летний неработающий местный житель.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:09 +4
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