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Погода в Туле 30 января: снова похолодает

Погода в Туле 30 января: снова похолодает

Сегодня в Туле ожидаются бесснежная погода с переменной облачностью и мороз.

По данным сайта Метеоинфо, 30 января в Туле будет переменная облачность без осадков. На дорогах возможна гололедица, но только местами.

Зато температура воздуха не порадует: снова похолодало, и ночью нас ожидает от -22 до -17градусов (а местами и до -27), а днем - от -17 до -12 градусов.

Ветер средней силы, южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 755-760 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:00 0
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