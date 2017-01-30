Сотрудники ГИБДД продолжают выявлять нетрезвых водителей

За пятницу и выходные дни инспекторы ДПС поймали 29 нарушителей.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить мероприятия по выявлению нетрезвых водителей. Данная работа проводится не только в рамках рейда «Нетрезвый водитель».

Так, 29 января утром во время профилактического мероприятия «Ребенок-пассажир» были выявлены не только водители, перевозившие детей без специальных удерживающих устройств, но и установлен мужчина, находившийся за рулем пьяным.

29-летний мужчина управлял автомобилем ГАЗ в нетрезвом виде. На данного гражданина был составлен административный материал, а транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

За минувшую пятницу и выходные дни (27-29 января) сотрудники ГИБДД выявили 29 пьяных водителей. Из них 19 привлекли к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Девять человек отказались проходить медосвидетельствование.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения суды вынесут соответствующие решения.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Не подвергайте здоровье и жизни окружающих опасности!

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой содействовать выявлению нарушителей, а также не позволять своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом виде.

Ваше неравнодушие поможет избежать трагических последствий, связанных с нетрезвым вождением автомобиля, и сделает наш город безопаснее.

Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельный батальон ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02.