В Епифани прошло первенство области по каратэ WKF

Фото предоставлено участниками соревнований.

По итогам соревнований больше всего побед на счету Новомосковского филиала клуба каратэ WKF «Везувий».

28 января в спортивно-оздоровительном центре «Богатырь» поселка Епифань Кимовского района прошло первенство Тульской области по каратэ WKF. Отметим, что этот вид спорта включен в программу следующей Олимпиады.

В турнире приняли участие лучшие каратисты из Новомосковска, Узловой, Кимовска, Донского, Суворова, Киреевска, Тулы, Венева, Богородицка, а также спортсмены из Калуги и Москвы.

По итогам соревнований больше всего побед на счету Новомосковского филиала клуба каратэ WKF «Везувий».

Победителями стали: