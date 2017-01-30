Фото предоставлено участниками соревнований.
В Епифани прошло первенство области по каратэ WKF
По итогам соревнований больше всего побед на счету Новомосковского филиала клуба каратэ WKF «Везувий».
28 января в спортивно-оздоровительном центре «Богатырь» поселка Епифань Кимовского района прошло первенство Тульской области по каратэ WKF. Отметим, что этот вид спорта включен в программу следующей Олимпиады.
В турнире приняли участие лучшие каратисты из Новомосковска, Узловой, Кимовска, Донского, Суворова, Киреевска, Тулы, Венева, Богородицка, а также спортсмены из Калуги и Москвы.
По итогам соревнований больше всего побед на счету Новомосковского филиала клуба каратэ WKF «Везувий».
Победителями стали:
- Кирилл Маслов,
- Абузар Ааев,
- Степан Филиппов,
- Карина Пулькина,
- Карина Макарова,
- Виктория Макерова,
- Иван Самарин,
- Константин Фадеев,
- Максим Пагула,
- Алина Абушкина,
- Фёдор Агафонов,
- Ксения Седова,
- Семён Крутов,
- Олег Белозеров,
- Владимир Козловский,
- Егор Давыдов,
- Артём Базылев,
- Яков Комаров,
- Руслан Беляков,
- Леонид Бунчуков,
- Максим Кормазов.
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