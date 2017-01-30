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В Епифани прошло первенство области по каратэ WKF
Фото предоставлено участниками соревнований.

В Епифани прошло первенство области по каратэ WKF

По итогам соревнований больше всего побед на счету Новомосковского филиала клуба каратэ WKF «Везувий».

28 января в спортивно-оздоровительном центре «Богатырь» поселка Епифань Кимовского района прошло первенство Тульской области по каратэ WKF. Отметим, что этот вид спорта включен в программу следующей Олимпиады.

В турнире приняли участие лучшие каратисты из Новомосковска, Узловой, Кимовска, Донского, Суворова, Киреевска, Тулы, Венева, Богородицка, а также спортсмены из Калуги и Москвы.
 
По итогам соревнований больше всего побед на счету Новомосковского филиала клуба каратэ WKF «Везувий».
 
Победителями стали:
 
  • Кирилл Маслов,
  • Абузар Ааев,
  • Степан Филиппов,
  • Карина Пулькина,
  • Карина Макарова,
  • Виктория Макерова, 
  • Иван Самарин, 
  • Константин Фадеев,
  • Максим Пагула, 
  • Алина Абушкина,
  • Фёдор Агафонов,
  • Ксения Седова, 
  • Семён Крутов,
  • Олег Белозеров,
  • Владимир Козловский,
  • Егор Давыдов,
  • Артём Базылев,
  • Яков Комаров,
  • Руслан Беляков,
  • Леонид Бунчуков,
  • Максим Кормазов.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:43 0
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