Жительница Донского украла из чужой квартиры телефон

В полицию с заявлением о краже обратилась жительница микрорайона Северо-Задонск, сообщает пресс-служба областного УМВД. Женщина сообщила, что из её квартиры совершена кража сотового телефона.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что преступление было совершено путём свободного доступа в жилище. Оперативники задержали 36-летнюю местную жительницу. Женщина нигде не работает и ранее судима за кражи. Её доставили в дежурную часть отдела полиции, где она во всём призналась. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенный телефон изъят и возвращён законной владелице.