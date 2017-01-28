В Новомосковске планируют открыть «Кванториум» и школу для будущих футболистов

Алексей Дюмин отметил, что Новомосковск по социально-экономическому развитию был и остается в числе лидеров среди муниципальных образований региона.

Вадим Жерздев доложил главе региона об итогах 2016 года и планах на текущий год. По его словам, Новомосковск продолжает динамично развиваться. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг крупных и средних организаций за 2016 год по оценке — на уровне предыдущего года и составляет около 110 млрд. рублей. Объем инвестиций в основной капитал за 2016 год по предварительной оценке превысит 12 млрд. рублей. В прошлом году в сфере малого и среднего предпринимательства создано 928 новых рабочих мест.



Среднемесячная заработная плата в организациях городского округа выросла по сравнению с уровнем начала года на 9,5% - с 30,7 до 33,4 тысяч рублей, а уровень регистрируемой безработицы снизился на 20%.



Увеличились показатели аграрного комплекса — выросло производство картофеля, молока, мяса скота и птицы.



Бюджет муниципального образования за 2016 год исполнен с дефицитом 5,7%.



Говоря о планах на 2017 год, глава администрации Новомосковска сообщил, что бюджет муниципального образования составляет порядка 3 млрд. рублей. Запланировано наращивание темпов дорожного строительства и благоустройства дворовых территорий.



Вадим Жерздев отметил, что жители города активно участвуют в проекте «Народный бюджет». В этом году планируется реализовать 27 проектов, 12 из них — благоустройство дворов.



Продолжается развитие объектов спортивной инфраструктуры. Так, планируется создать современный центр единоборств.



В муниципалитете завершается реализация проекта «Большая вода».



—Вода хорошего качества будет поступать в дома горожан к осени текущего года, — отметил Вадим Жерздев.



В ходе встречи Алексей Дюмин напомнил главе администрации муниципального образования о важности работ по своевременной уборке снега, приведя в пример случай, когда в одном из регионов машина скорой помощи не смогла проехать к населенному пункту из-за снежных заносов, и человека не смогли спасти.

Глава региона призвал глав администраций муниципальных образований не допускать подобных ситуаций.



Кроме того, Алексей Дюмин поручил Вадиму Жерздеву держать на личном контроле деятельность служб жилищно-коммунального комплекса, особенно на проблемных участках, чтобы не допустить аварий.



Особый акцент Губернатор сделал на работу с обращениями граждан.



—Обращение — это особый сигнал, на который власть должна реагировать незамедлительно, — подчеркнул Алексей Дюмин.



В ходе встречи глава администрации Новомосковска попросил главу региона оказать содействие в реализации двух проектов.



Первый из них — создание в муниципалитете детского технопарка «Кванториума», который смогут посещать не только дети из Новомосковска, но и ближайших муниципальных образований — города Донского, Узловского и Кимовского районов. Вадим Жерздев отметил, что для его создания в городе есть вся необходимая инфраструктура.



—Создание «Кванториума» на территории Новомосковска даст импульс для поддержки талантливой молодежи и расширит возможности подготовки профессиональных кадров, — подытожил глава региона.



Второй — развитие футбола в регионе. Глава администрации предложил создать на базе училища олимпийского резерва Тульской области школу для подготовки будущих футболистов, используя при этом ресурсы существующих ДЮСШ.



Губернатор поручил главе администрации Новомосковска совместно с профильными министерствами региона проработать эти вопросы в течение месяца и доложить по итогам.