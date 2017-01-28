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В Новомосковске планируют открыть «Кванториум» и школу для будущих футболистов

В Новомосковске планируют открыть «Кванториум» и школу для будущих футболистов

Такие идеи выдвинул глава администрации города Вадим Жерздев во время рабочей встречи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Алексей Дюмин отметил, что Новомосковск по социально-экономическому развитию был и остается в числе лидеров среди муниципальных образований региона.

Вадим Жерздев доложил главе региона об итогах 2016 года и планах на текущий год. По его словам, Новомосковск продолжает динамично развиваться. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг крупных и средних организаций за 2016 год по оценке — на уровне предыдущего года и составляет около 110 млрд. рублей. Объем инвестиций в основной капитал за 2016 год по предварительной оценке превысит 12 млрд. рублей. В прошлом году в сфере малого и среднего предпринимательства создано 928 новых рабочих мест.

Среднемесячная заработная плата в организациях городского округа выросла по сравнению с уровнем начала года на 9,5% - с 30,7 до 33,4 тысяч рублей, а уровень регистрируемой безработицы снизился на 20%.

Увеличились показатели аграрного комплекса — выросло производство картофеля, молока, мяса скота и птицы.

Бюджет муниципального образования за 2016 год исполнен с дефицитом 5,7%.

Говоря о планах на 2017 год, глава администрации Новомосковска сообщил, что бюджет муниципального образования составляет порядка 3 млрд. рублей. Запланировано наращивание темпов дорожного строительства и благоустройства дворовых территорий.

Вадим Жерздев отметил, что жители города активно участвуют в проекте «Народный бюджет». В этом году планируется реализовать 27 проектов, 12 из них — благоустройство дворов.

Продолжается развитие объектов спортивной инфраструктуры. Так, планируется создать современный центр единоборств.

В муниципалитете завершается реализация проекта «Большая вода».

—Вода хорошего качества будет поступать в дома горожан к осени текущего года, — отметил Вадим Жерздев.

В ходе встречи Алексей Дюмин напомнил главе администрации муниципального образования о важности работ по своевременной уборке снега, приведя в пример случай, когда в одном из регионов машина скорой помощи не смогла проехать к населенному пункту из-за снежных заносов, и человека не смогли спасти.

Глава региона призвал глав администраций муниципальных образований не допускать подобных ситуаций.

Кроме того, Алексей Дюмин поручил Вадиму Жерздеву держать на личном контроле деятельность служб жилищно-коммунального комплекса, особенно на проблемных участках, чтобы не допустить аварий.

Особый акцент Губернатор сделал на работу с обращениями граждан.

—Обращение — это особый сигнал, на который власть должна реагировать незамедлительно, — подчеркнул Алексей Дюмин.

В ходе встречи глава администрации Новомосковска попросил главу региона оказать содействие в реализации двух проектов.

Первый из них — создание в муниципалитете детского технопарка «Кванториума», который смогут посещать не только дети из Новомосковска, но и ближайших муниципальных образований — города Донского, Узловского и Кимовского районов. Вадим Жерздев отметил, что для его создания в городе есть вся необходимая инфраструктура.

—Создание «Кванториума» на территории Новомосковска даст импульс для поддержки талантливой молодежи и расширит возможности подготовки профессиональных кадров, — подытожил глава региона.

Второй — развитие футбола в регионе. Глава администрации предложил создать на базе училища олимпийского резерва Тульской области школу для подготовки будущих футболистов, используя при этом ресурсы существующих ДЮСШ.

Губернатор поручил главе администрации Новомосковска совместно с профильными министерствами региона проработать эти вопросы в течение месяца и доложить по итогам.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 10:32 +2
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