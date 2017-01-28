В Щёкинском районе лжегазовщики украли у пенсионерки тонометр

В дежурную часть отдела МВД по Щёкинскому району с заявлением о краже обратилась 85-летняя жительница посёлка 10 лет Октября. Женщина сообщила, что в середине декабря у неё из квартиры был похищен тонометр для измерения артериального давления. Ущерб составил 1 тысячу 200 рублей.

Было установлено, что преступление совершили 43-летний житель Советска и 35-летняя представительница цыганской диаспоры, которая проживает в Липецкой области. Оба нигде не работают, а женщина ранее судима за кражи, сообщает пресс-служба областного МВД. Как выяснилось, преступники пришли к пожилой женщине под предлогом проверки газового оборудования.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенный тонометр изъят и возвращён хозяйке.