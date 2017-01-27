Жители города Липки: УК заставляет нас подписывать невыгодный договор!

Фото: Алексей Пирязев

По версии самой управляющей компании, если повышение не утвердят, то компания будет вынуждена закрыться.

В редакцию «Слободы» на минувшей неделе обратилась жительница города Липки Киреевского района. Женщина пожаловалась на действия управляющей компании ООО «НК-Гарант», которая, по ее словам, насильно заставляет собственников квартир подписывать невыгодные договоры. Чтобы разобраться в проблеме со всех сторон репортерская группа Myslo отправилась в бывший шахтерский поселок.

Местом встречи было выбрано здание администрации города, куда еще днем отправились жители в надежде получить хоть какие-то разъяснения от местных властей. Облупленное серенькое здание, залепленное по принципу «докуда достали» рекламой, с первого взгляда не примешь за административное. Ручки на дверях на вход есть все, а на выход через одну – толкнешь и дверь открывается. Тусклая желтая лампочка освещает потерявшую былое величие лестницу, ведущую наверх, откуда раздаются нетерпеливые голоса встревоженных пенсионерок.

– Вот посмотрите, нам принесли новые договоры на управление и говорят, что если не подпишем, то управлять нашим домом ООО «НК-Гарант» не будет.

А в договорах написано, что и сверхнорматив за ОДН мы должны сами оплачивать, и за содержание жилья плата на 60 процентов увеличивается, – рассказывает Надежда Харламова.

В подъездах лампочек нет, отопление работает с переменным успехом, а в подвалах трубы на ладан дышат, жалуются жители дома №7 по улице Лермонтова. Кроме всего прочего они рассказали и про судебное разбирательство с управляющей компанией. Рассматривал иск Киреевский районный суд. Жители опротестовали якобы принятое ими по осени решение об оплате сверхнорматива ОДН. По их версии протокол общего собрания и подписи были подтасованы, подобного решения они не принимали, что и доказали в суде. Но решение по иску не вступило в законную силу – сейчас Тульский областной суд рассматривает апелляционную жалобу от управляющей компании.

Администрацию Липок на правах исполняющего обязанности возглавляет Геннадий Сорокин. К работе приступил буквально несколько дней назад. Надежда Николаевна достает одну за другой бумаги из своей папки и не перестает высказывать о претензии к управляющей компании. Геннадий Сорокин, когда в коротких паузах успевает вставить: «составьте письменное обращение в администрацию и опишите всю ситуацию», «мы обязательно разберемся в проблеме», «на подготовку ответа отводится 30 дней». Но женщина не унимается и продолжает.

– Мы не хотим платить сверхнорматив за электричество. У нас подвал постоянно затапливается водой, а мы еще должны за это платить? – возмущается женщина.

Время уже седьмой час вечера, жители с коммунальным вопросом в администрацию пришли к трем дня. Местный сити-менеджер записывает телефон пенсионерки, а просьбу пригласить представителя управляющей компании игнорирует, предлагая звонить на рабочий телефон.

– Я только сегодня узнал об этой проблеме, – поясняет Геннадий Сорокин. – Сейчас не могу сказать, что дальше делать. Нужно разобраться детально.

Оказалось, что пока продолжалась беседа с жительницей в кабинете напротив с главой муниципального образования беседовал учредитель управляющей компании и по совместительству главный инженер Алексей Нежданов.

– Да, мы раздали жителям договоры, но не требуем от них подписания. Мы готовы с ними совместно найти оптимальный размер оплаты за содержание жилья и согласовать план работ в рамках этой платы, – рассказывает он.

На вопрос «чем вызвано резкое повышение платы за содержание жилья?», он поясняет, что жители должны понимать: состояние жилфонда в Липках оставляет желать лучшего, если они примут решение платить только за норматив ОДН, то где управляющей компании взять деньги и на оплату сверхнорматива и одновременно на проведение мероприятий по энергосбережению?

– Мы совместно с ними готовы просчитать экономически обоснованный тариф, но не повышать оплату мы не можем. У нас сейчас за содержание одного квадратного метра жилья берется плата в 10,23 рубля.

Если жители не согласятся платить нам больше, то мы обанкротимся, – отмечает Алексей Нежданов.

Также он заверил, что время на рассмотрение предложенного договора никто не ограничивает. Пока не будет принято жителями решение, счета за содержание жилья будут выставляться по прошлогоднему тарифу.

А вот комментировать судебное разбирательство по поводу протоколов Алексей Нежданов не стал. Предложил оставить этот вопрос до вынесения решения судом.

Myslo будет следить за развитием ситуации, в том числе насколько будут выполнены обещания, данные жителям управляющей компанией.