В Алексине женщина попала под колеса «Шкоды»

Фото УГИБДД по Тульской области.

К счастью, пострадавшей не потребовалась госпитализация.

26 января в 9.00 в Алексине возле дома № 37 по улице Радбужской 31-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода Октавия», при выезде на круговое движение сбил пешехода.

31-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.