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В Алексине женщина попала под колеса «Шкоды»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Алексине женщина попала под колеса «Шкоды»

К счастью, пострадавшей не потребовалась госпитализация.

26 января в 9.00 в Алексине возле дома № 37 по улице Радбужской 31-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода Октавия», при выезде на круговое движение сбил пешехода.

31-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:53 0
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