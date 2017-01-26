Каждый туляк в 2016 году потратил почти по 170 тысяч рублей

Несмотря на это, по общему объему розничных продаж Тульская область остается на четвертом месте из 18 в Центральном федеральном округе.
Первые три места занимают Москва, Подмосковье и Воронежская область. А если пересчитать сумму продаж на каждого жителя нашего региона в прошлом году, то получится, что в среднем каждый житель Тульской области потратил на товары 169 246 рублей. Это означает, что среднестатистический туляк тратил ежемесячно на покупки по 14 104 рубля.
Причем, эта сумма делится на две практически равные части: половина суммы – на продукты питания, остальное – на товары широкого потребления.
Еще примерно по 5 тысяч в месяц у туляков уходило на оплату самых разных услуг, и почти столько же люди относили на сохранение в банки.
Напомним, что средние заработки в 2016 году в нашей области составили почти 28,5 тыс. рублей, что является четвертым результатом в ЦФО (впереди – только столица, Подмосковье и Калуга).