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Каждый туляк в 2016 году потратил почти по 170 тысяч рублей

Каждый туляк в 2016 году потратил почти по 170 тысяч рублей

Уже полтора года реальные объемы розничной торговли в нашем регионе продолжают снижаться.

По данным Туластата, за 12 месяцев 2016 года совокупный объем розничной торговли в Тульской области составил 254,95 млрд рублей. Если учесть фактор инфляции, это на 6,5% ниже, чем данные за 2015 год, то есть реальные объемы розничной торговли в нашем регионе (как и в масштабах страны) продолжают снижаться почти полтора года подряд.

Это приводит к разорению мелких торговцев, снижению числа небольших магазинов «шаговой» доступности, к стагнации рынков. Более-менее спокойно себя в этой обстановке чувствуют представители ритейла – крупных гипер- и супермаркетов.

Отрицательно сказывается ситуация и на мелких производителях сельской продукции – фермерах и собственниках дач, а также личных подсобных хозяйств.

Несмотря на это, по общему объему розничных продаж Тульская область остается на четвертом месте из 18 в Центральном федеральном округе.

Первые три места занимают Москва, Подмосковье и Воронежская область. А если пересчитать сумму продаж на каждого жителя нашего региона в прошлом году, то получится, что в среднем каждый житель Тульской области потратил на товары 169 246 рублей. Это означает, что среднестатистический туляк тратил ежемесячно на покупки по 14 104 рубля.

Причем, эта сумма делится на две практически равные части: половина суммы – на продукты питания, остальное – на товары широкого потребления.

Еще примерно по 5 тысяч в месяц у туляков уходило на оплату самых разных услуг, и почти столько же люди относили на сохранение в банки.

Напомним, что средние заработки в 2016 году в нашей области составили почти 28,5 тыс. рублей, что является четвертым результатом в ЦФО (впереди – только столица, Подмосковье и Калуга).

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:03 +2
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