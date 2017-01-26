Каждый туляк в 2016 году потратил почти по 170 тысяч рублей

По данным Туластата, за 12 месяцев 2016 года совокупный объем розничной торговли в Тульской области составил 254,95 млрд рублей. Если учесть фактор инфляции, это на 6,5% ниже, чем данные за 2015 год, то есть реальные объемы розничной торговли в нашем регионе (как и в масштабах страны) продолжают снижаться почти полтора года подряд.

Это приводит к разорению мелких торговцев, снижению числа небольших магазинов «шаговой» доступности, к стагнации рынков. Более-менее спокойно себя в этой обстановке чувствуют представители ритейла – крупных гипер- и супермаркетов.

Отрицательно сказывается ситуация и на мелких производителях сельской продукции – фермерах и собственниках дач, а также личных подсобных хозяйств.