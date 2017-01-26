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Туляки будут по-новому платить за газ

Туляки будут по-новому платить за газ

С 2017 года, если в доме или квартире никто не проживает, платить за голубое топливо придется сообразно количеству собственников помещения.

С 2017 года при отсутствии проживающих в жилом помещении определение размера платы за газ осуществляется с учетом количества собственников.

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 N1498 в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее Правила) внесены изменения.

При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников помещения.

Это сказано в п. 56 (2) Правил.

Таким образом, если в квартирах или в индивидуальных жилых домах, не оборудованных приборами учета газа, отсутствуют зарегистрированные граждане, объем потребленного газа рассчитывается поставщиком по нормативам исходя из количества собственников.

Информация о количестве проживающих, а при их отсутствии — собственников жилого помещения, отражается в квитанции на оплату газа.

Собственникам жилых помещений, в которых никто не зарегистрирован, постоянно не проживает, а газовое оборудование при этом эксплуатируется периодически, целесообразно установить газовые счетчики для достоверного учета газа.

Собственникам помещений, в которых никто не проживает и газовое оборудование не эксплуатируется, следует обратиться в территориальное подразделение специализированной организации, с которой у абонента заключен договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, для отключения газовых приборов от сети газоснабжения, – сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Тула».

сегодня, в 17:47 −4
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