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Погода в Туле 26 января: мороз и ветер

Погода в Туле 26 января: мороз и ветер

Сегодня в Туле обещают похолодание, ветер и небольшой снег.

По данным сайта Метеоинфо, 26 января Тулу ждет переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Сегодня сильно похолодает: ночью от -18 до -23 градусов, днем - от -12 до -17. Кроме того, опять будет ветрено. Ночью ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем - западный, 5-10 м/с.

Атмосферное давление 750-755 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:00 0
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