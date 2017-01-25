новости
новости
Регистрация
В Туле прошла «Татьяниада-2017»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле прошла «Татьяниада-2017»

В спортивном празднике принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

25 января в День российского студенчества губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в спортивно-развлекательном празднике «Татьяниада-2017». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В празднике также приняли участие председатель Совета ректоров вузов региона, ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев, министр образования области Оксана Осташко, начальник Тульского суворовского военного училища Дмитрий Саксеев.

Место проведения «Татьяниады» ежегодно изменяется. В этом году мероприятие прошло на территории Тульского суворовского военного училища.

Открыл спортивно-развлекательный праздник Алексей Дюмин. Глава региона поздравил ребят с Днём российского студенчества, пожелал всем уверенности в своих силах, успехов в сегодняшних спортивных состязаниях, в учебе и дальнейшей жизни.



—Ставьте перед собой амбициозные цели и упорно идите к ним. Знайте, что ваша энергия, ваш талант и знания нужны малой родине, — сказал губернатор.

Алексей Дюмин поучаствовал в спортивном состязании по перетягиванию каната, в неформальной обстановке пообщался со студентами.



Губернатор также принял участие в товарищеском хоккейном матче с суворовцами.


Праздник продолжился творческими выступлениями коллективов художественной самодеятельности, волонтёрских студенческих отрядов.

Всего в спортивно-развлекательном празднике «Татьяниада-2017» приняло участие около 500 человек.

Галерея
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 1
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 2
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 3
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 4
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 5
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 6
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 7
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 8
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 9
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 10
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 11
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 12
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 13
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 14
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 15
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 16
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 17
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 18
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 19
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 20
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 21
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 22
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 23
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 24
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 25
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 26
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 27
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 28
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 29
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 30
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 31
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 32
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 33
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 34
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 35
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 36
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 37
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 38
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 39
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 40
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 41
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 42
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 43
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 44
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 45
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 46
В Туле прошла «Татьяниада-2017», Фото: 47
показать все фотографии
Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 23:06 0
Другие статьи по темам
Событие
Татьяниада-2017
Люди
Алексей ДюминОксана ОсташкоДмитрий Саксеев
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Свет в дома Центрального округа Тулы вернётся к полуночи
Свет в дома Центрального округа Тулы вернётся к полуночи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика