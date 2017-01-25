В Туле прошла «Татьяниада-2017»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

25 января в День российского студенчества губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в спортивно-развлекательном празднике «Татьяниада-2017». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



В празднике также приняли участие председатель Совета ректоров вузов региона, ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев, министр образования области Оксана Осташко, начальник Тульского суворовского военного училища Дмитрий Саксеев.



Место проведения «Татьяниады» ежегодно изменяется. В этом году мероприятие прошло на территории Тульского суворовского военного училища.



Открыл спортивно-развлекательный праздник Алексей Дюмин. Глава региона поздравил ребят с Днём российского студенчества, пожелал всем уверенности в своих силах, успехов в сегодняшних спортивных состязаниях, в учебе и дальнейшей жизни.





—Ставьте перед собой амбициозные цели и упорно идите к ним. Знайте, что ваша энергия, ваш талант и знания нужны малой родине, — сказал губернатор.



Алексей Дюмин поучаствовал в спортивном состязании по перетягиванию каната, в неформальной обстановке пообщался со студентами.





Губернатор также принял участие в товарищеском хоккейном матче с суворовцами.



Праздник продолжился творческими выступлениями коллективов художественной самодеятельности, волонтёрских студенческих отрядов.



Всего в спортивно-развлекательном празднике «Татьяниада-2017» приняло участие около 500 человек.