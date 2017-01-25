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В Тульской области на прошлой неделе из-за гриппа в школах и детсадах отменяли занятия

В Тульской области на прошлой неделе из-за гриппа в школах и детсадах отменяли занятия

К этой мере прибегли в Донском, Кимовском и Ефремовском районах.

По сравнению с прошлой неделей (16-22 января) в Тульской области отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ - на 7%. Всего за неделю в регионе такой диагноз был поставлен 7768 пациентам. Показатель – 51,6 на 10 тысяч населения, что на 9,5% выше эпидемического порога.

В Туле зарегистрировано 3635 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Это  ниже заболеваемости предыдущей недели на 12%.

Но выше эпидемического порога на 9,4%.

По отдельным муниципальным образованиям на прошедшей неделе эпидемический порог был превышен в Воловском, Каменском, Дубенском, Ефремовском, Кимовском, Киреевском, Новомосковском и Узловском районах.

По данным лабораторных исследований в общей циркуляции доминирует вирус гриппа А (H3N2), входящий в состав вакцин. 

На прошедшей неделе учебный процесс приостанавливался полностью в одном дошкольном образовательном учреждении (Ефремовский район), частично в 11 классах трех школ (Кимовский район) и двух группах двух дошкольных образовательных учреждений ( Донской).

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:08 +2
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