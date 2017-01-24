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В Туле для школьников пройдет городской чемпионат по математическим боям

В Туле для школьников пройдет городской чемпионат по математическим боям

В мероприятии будут участвовать 75 команд.

Для пропаганды научных знаний фундаментальных основ математики, развития у учеников интереса к математике, формирования коммуникативных навыков, морально-психологических и волевых качеств личности в Туле с 25 января будет проходить городской чемпионат по математическим боям среди обучающихся образовательных организаций.

Чемпионат проводится в трех возрастных категориях: младшая – сборная команда учащихся 5-7 классов, средняя - команда учащихся 8-9 классов, старшая – сборная учащихся 10-11 классов.

В математических боях примут участие 75 команд из 31 образовательного учреждения города.

Площадками для проведения мероприятия являются муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения: Центр образования №1 имени Героя России Горшкова Д.Е., Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов, Центр образования №33, Центр образования №42.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:19 +2
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