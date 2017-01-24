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Услуги Росреестра теперь полностью доступны жителям Тульской области

Услуги Росреестра теперь полностью доступны жителям Тульской области

Росреестр предоставляет госуслуги в новом формате в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года новым федеральным законом.

Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) полностью доступны на всей территории Российской Федерации.

Госуслуги предоставляются в новом формате в соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Документы на получение услуг Росреестра можно подать в офисах многофункциональных центров и Федеральной кадастровой палаты. За десять дней работы по новому законодательству Росреестр принял 1 144 352 запросов и заявлений на получение сведений из ЕГРН, регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, включая единую учетно-регистрационную процедуру. Управлением Росреестра по Тульской области за это время принято и обработано более 8000 заявлений.

Успешно прошла испытания технология операций с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу в пяти субъектах Российской Федерации.

Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за регистрацией прав и кадастровым учетом в офис приема-выдачи документов независимо от места расположения объекта недвижимости.

До 25 января 2017 года планируется обеспечить предоставление услуг Росреестра по экстерриториальному принципу в каждом регионе России.

В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росреестра доработаны и запущены «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию:

  • «Проверка исполнения запроса» (статус учетно-регистрационной процедуры),
  • «Проверка электронного документа» (печатное представление выписки и проверка корректности электронной цифровой подписи).

До 23 января 2017 года на сайте ведомства будет открыт доступ к сервису по предоставлению сведений из ЕГРН в режиме онлайн и сервису предварительной записи на прием документов.

Кроме того, обеспечивается предусмотренный новым законом дистанционный способ получения документов после проведения регистрации прав – «курьерская доставка». Чтобы ею воспользоваться, необходимо в момент подачи документов сделать в заявлении специальную отметку. В этом случае готовые документы доставят владельцу недвижимости в удобное для него место и время.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:58 0
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