Тульские предприятия задолжали сотрудникам 446 млн рублей

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов рассказал о ситуации на рынке труда в регионе. По его словам, наша область входит в первую пятерку регионов по ЦФО с наименьшей безработицей по методологии международной организации труда (МОТ).

Наибольшее количество безработных было зарегистрировано в марте 2016 года (7,2 тыс. человек), после чего их количество начало плавно снижаться. На 31 декабря было зафиксировано 5,9 тыс. человек. При этом уже на сегодняшний день их количество сократилось до 5,7 тыс. человек.

Наибольший уровень регистрируемой безработицы сложился в Каменском районе (2,9%), минимальный – в Туле (0,44%).



В течение 2016 года потребность работодателей в работниках достигала максимума – 16,7 тыс. вакансий в июне, т. е. в период сезонных и временных работ. На начало 2017 года банк вакансий насчитывал 13,3 тыс. единиц. Кроме этого, на портале «Работа в России» зарегистрированы 2,2 тыс. работодателей Тульской области, которые разместили почти 12 тыс. вакансий.

Для поддержания стабильной ситуации на рынке труда осуществляется активная работа по содействию в трудоустройстве граждан. За 2016 год органами занятости населения региона на вакантные места трудоустроено более 20 тысяч человек.

Алексей Дюмин поручил взять на особый контроль трудоустройство граждан с ограниченными возможностями здоровья.



Андрей Филлипов также отметил, что в Министерство труда и социальной защиты РФ была подана заявка. Тульская область вошла в число немногих регионов, которым из федерального бюджета выделили субсидию (15,4 млн рублей) на поддержку предприятий, в которых работники находились под угрозой массового увольнения. Также эта субсидия распространяется на организации, которые принимали на работу высвобожденных с других предприятий работников или выпускников образовательных учреждений.

Главу администрации МО Каменский район Светлана Карпухина пояснила, в чём причина высокого показателя безработицы. В настоящее время 146 человек находится на учёте в центре занятости. По словам Карпухиной, район является сельскохозяйственным, поэтому преобладают сезонные работы.

Алексей Дюмин заявил: необходимо, чтобы набор мер по снижению уровня безработицы учитывал специфику конкретной территории. Для сельскохозяйственных районов важно учитывать фактор сезонности. Для промышленных – другие факторы.

Кроме того, по данным еженедельного мониторинга министерства труда и социальной защиты Тульской области по состоянию на 16 января задолженность по заработной плате имеется в 70 организациях региона в общей сумме 446 млн рублей. Из них 34 предприятия находятся в процедурах банкротства, 19 предприятий являются недействующими.

Задолженность 17 действующих предприятий составляет 142,4 млн рублей, из них 105,5 млн рублей приходится на ОАО «ТНИТИ» и ЗАО «Стальинвест».

В структуре задолженности, основная доля приходится на промышленные предприятия, сельскохозяйственные организации и предприятия пищевой промышленности. Среди наиболее крупных должников министр назвал: ЗАО «Стальинвест», ОАО «ТНИТИ», ООО «ПКФ «Автоматика».

Алексей Дюмин добавил, что полностью погашена задолженность на Заокской птицефабрике и Киреевском заводе лёгких металлоконструкций. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.