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Тулячка, задолжавшая полмиллиона по алиментам, пыталась притвориться мертвой
Фото УФССП по Тульской области.

Тулячка, задолжавшая полмиллиона по алиментам, пыталась притвориться мертвой

Женщина, чтобы избежать общения с судебными приставами, притворилась сначала мертвой, а потом спящей.

Тульский отдел судебных приставов по взысканию алиментных платежей и дознанию занимается делом тулячки, задолжавшей по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка 479 тысяч рублей.

Нерадивая мать, лишенная родительских прав, длительное время уклонялась от уплаты, нигде не работала, злоупотребляла спиртными напитками и вела асоциальный образ жизни. На сегодняшний день должница неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Для взыскания долга судебный пристав-исполнитель в сопровождении судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов приехали по месту пребывания должницы, которая, по всей видимости, заметила их через окно.

Поэтому женщина легла на кровать и накрылась одеялом с головой, изобразив «бездыханное тело».

Однако судебные приставы уже сталкивались с уловками должницы и, сразу же ее обнаружив, откинули одеяло. Тогда женщина притворилась глубоко спящей и громко захрапела. Однако и это не сработало. Осознав, что просто так судебные приставы не уйдут, должница перестала притворяться и вступила в диалог.

Женщине пришлось дать объяснения причин неисполнения решения суда об уплате алиментов. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении должницы к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:08 +6
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