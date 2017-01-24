В Тульской области начнут производить сидр, сыр и выращивать грибы и овощи

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Кроме этого, в течение трех лет в регионе будет запущено несколько животноводческих комплексов.

Итоги реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе в 2016 году и планы на 2017 год обсудили накануне участники заседания правительства Тульской области.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев рассказал, что в минувшем году в регионе «Юнилевер» закончил строительство фабрики по производству кетчупа, майонеза, соусов и сухих смесей, а «Воловский бройлер» — птицеводческого комплекса по производству мяса цыплят-бройлеров мощностью более 51 тыс. тонн мяса в год. Важным событием стало полное восстановление производственного потенциала племенного хозяйства «Лазаревское», в этом году оно планирует произвести 10 тысяч тонн мяса свинины в живом весе на убой. Завершено также строительство компанией «Агрофид Рус» завода по производству кормовых добавок и премиксов в Ясногорском районе области.

В 2017 году «Мираторг» продолжит реализацию проекта по созданию животноводческих ферм крупного рогатого скота мясного направления. К настоящему времени построена ферма в Чернском районе, две строятся в Одоевском, одна — в Белевском. В феврале намечено начало работ в Арсеньевском. Также компания осваивает земли в Тепло-Огаревском, Дубенском и Суворовском районах.

Сельскохозяйственное предприятие «Вязово» в Ефремовском районе завершит строительство элеватора и складов напольного хранения.

Компания «Авиаген» начнет строить две фермы для прародительского стада. В Веневском районе на стадии реализации находится проект компании «Тульский бык» по строительству животноводческого комплекса на 2500 голов крупного рогатого скота мясного направления.

В Суворовском районе ООО «Завод натуральных напитков «Яблочный спас» продолжит строительство завода по производству соков и сидра в Суворовском районе. До конца года проект должен быть завершен.

Отдельно Дмитрий Миляев остановился на проектах, соглашения о реализации которых были подписаны в рамках ХХ юбилейного Петербургского международного экономического форума 2016 года.

Так, компания «Национальная резервная корпорация» уже завершила строительство 2-й очереди завода по производству сухого картофельного пюре в Чернском районе. Создано 84 рабочих места.

Стартовал проект по строительству в Щекинском районе компанией «ТК «Тульский» тепличного комплекса круглогодичного цикла по производству овощных культур в защищенном грунте с интеллектуальной системой досвечивания общей площадью 80 га. По итогам его реализации будет создано более 1000 рабочих мест. При условии полной реализации проекта стоимость инвестиций составит 24 млрд рублей. Учитывая масштаб проекта, на его осуществление отводится порядка трех лет.

«Воловский комбикормовый завод» приступил к строительству маслоэкстракционного и комбикормового заводов. В настоящее время ведутся земляные работы.

На середине пути реализация компанией «Каргилл» проекта по расширению производства масел и жиров с выпуском новых видов продукции, а также кормов с последующим развитием инфраструктуры предприятия.

Тульский молочный комбинат в этом году откроет производство сыров с длительным сроком созревания. В настоящее время начата реконструкция имеющегося у предприятия здания, заключены контракты на поставку технологического оборудования, специалисты предприятия проходят обучение во Франции.

Близится к завершению проект компании «Фан Фан Бейкери» в Веневском районе по производству замороженных хлебобулочных изделий.

Дмитрий Миляев также сообщил, что в 2017 году будет начато строительство тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов. Соглашение было подписано с компанией «Агрогриб» на форуме в Сочи. В ходе реализации проекта будет создано более 360 рабочих мест. В настоящее время земельный участок под строительство определен, ведется разработка проектно-сметной документации.

Министр подчеркнул, что общий объем инвестиций от реализации соглашений, которые были подписаны в рамках Петербургского и Сочинского форумов, превысит 32 млрд рублей, планируется создать более 1 600 рабочих мест. Срок реализации проектов — 2017−2019 годы.

Дмитрий Миляев также рассказал о ряде перспективных проектов, которые в настоящее время находятся на стадии рассмотрения.

«Тульская область заинтересована в размещении крупных компаний на территории региона и для этого необходимо создавать все необходимые условия. Но при этом мы не должны ущемлять наших сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств», — подчеркнул Алексей Дюмин.