Виктор Соколов из Черни вошел в состав Генерального совета «Единой России»

Он был избран членом нового состава генсовета о итогам тайного голосования на XVI съезде «Единой России».

В Москве 21-22 января проходил XVI съезд партии власти.

Тульскую область на съезде в качестве делегатов по статусу представляют члены Генерального совета «Единой России»: секретарь регионального отделения партии Николай Воробьёв и член Совета Федерации Дмитрий Савельев, а также член Центральной контрольной комиссии «Единой России», депутат Госдумы РФ Владимир Афонский.

В числе избранных делегатов – руководители партийных организаций области, продемонстрировавшие лучшие результаты по итогам сентябрьской избирательной кампании. Это секретари первичных отделений: учитель начальных классов МОУ СОШ №10 села Люторичи Узловского района Мая Миллер и директор Будоговищенской основной школы Белевского района Вероника Радюкова, секретари местных отделений «Единой России» Виктор Соколов (Чернский район) и Геннадий Сорокин (Суворовский район).

Также в работе съезда принимают участие депутаты Госдумы Виктор Дзюба и Николай Петрунин, председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов, руководитель фракции «Единая Россия» регионального парламента Юлия Марьясова, руководитель регионального исполнительного комитета партии Елена Тимохина, руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Михаил Грязев, глава администрации Тулы Евгений Авилов, доверенное лицо партии, главный врач ГУЗ «Одоевская ЦРБ им. П. П. Белоусова» Галина Алёшина.

Основным вопросом второго дня съезда стало избрание руководящих партийных органов — её председателя, а также составов высшего и генерального советов.

По итогам тайного голосования в рамках пленарного заседания XVI сьезда «Единой России» секретарь местного отделения партии Чернского района Виктор Васильевич Соколов избран членом нового состава Генерального совета «Единой России».

Голосование проходило с помощью специальных цифровых терминалов с использованием электронных бюллетеней и мандатов.

Один из принципов формирования Генсовета – представительство каждого региона (85 человек). Подбор осуществляется таким образом, чтобы каждый регион имел своего представителя из состава Секретарей всех уровней в Генеральном совете. Это секретари региональных отделений партии (в том числе прошедших ротацию, но которые возглавляли региональное отделение в период избирательной кампании) тех субъектов РФ, где результат партии на выборах ГД превысил 54,2%; секретари местных отделений партии с лучшими результатами на выборах депутатов Государственной Думы по региону среди местных отделений и секретари первичных отделений партии с лучшими результатами на выборах депутатов Государственной Думы по региону среди первичных отделений, из субъектов, не входящих в первые две категории.